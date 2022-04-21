В январе-марте 2022 года по результатам камерального контроля, проведенного инспекциями Витебской области с использованием АИС «Учет счетов-фактур», плательщикам направлено 302 уведомления.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, дополнительно исчисленная к уплате сумма налогов составила 3,4 млн рублей. При этом предотвращен необоснованный возврат из бюджета налога на добавленную стоимость в сумме 4,1 млн рублей.

Основными нарушениями налогоплательщиков, выявленными при проведении камерального контроля с использованием АИС «Учет счетов-фактур», являются неправомерное принятие к вычету сумм налога на добавленную стоимость и занижение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость.