ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛАВИА ЗАПУСТИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЙС В АЛМАТЫ

16:06 21.04.2022 Компания «Белавиа» с 5 по 27 мая вводит дополнительный рейс Минск-Алматы-Минск. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, вылет из Минска – по четвергам, в 20.05. Прилет – в 03.55. Путь займет 4 часа 50 минут. Вылет из Алматы – по пятницам, в 05.10. Прилет – в 7.20. Путь займет 5 часов 10 минут. Время вылета-прилета указано местное, разница между Минском и Алматы составляет 3 часа. Напомним, что на данный момент улететь из Минска в Алматы и обратно можно трижды в неделю. Рейсы выполняются по понедельникам, средам, субботам.