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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАВИА ЗАПУСТИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЙС В АЛМАТЫ
16:06 21.04.2022
Компания «Белавиа» с 5 по 27 мая вводит дополнительный рейс Минск-Алматы-Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, вылет из Минска – по четвергам, в 20.05. Прилет – в 03.55. Путь займет 4 часа 50 минут.
Вылет из Алматы – по пятницам, в 05.10. Прилет – в 7.20. Путь займет 5 часов 10 минут.
Время вылета-прилета указано местное, разница между Минском и Алматы составляет 3 часа.
Напомним, что на данный момент улететь из Минска в Алматы и обратно можно трижды в неделю. Рейсы выполняются по понедельникам, средам, субботам.
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