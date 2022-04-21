Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 апреля 2022 года выросло до 976,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 976 тыс. 261 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 968 тыс. 332 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 244 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6917 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 695 человек, число смертей от COVID-19 – на 3.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 13 тыс. 549 тестов. Всего в стране проведено 13 млн 071 тыс. 640 тестов.