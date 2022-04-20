21 апреля завершился третий благотворительный аукцион доменных имен 2022 года.

На аукционе 18-21 апреля ставки были сделаны по 51 домену.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), на протяжении нескольких дней лидером торгов было доменное имя talks.by. Однако в последний час аукциона «чемпион» изменился. В итоге самым «дорогим» стал трехсимвольный домен mst.by, который был выкуплен за 4394 белорусских рубля. Борьба за него развернулась в последний час торгов, за это время ставка по домену mst.by была сделана 69 раз.

Также в числе трехсимвольных имен были реализованы домены vin.by, qoo.by, p-k.by и ltb.by.

Топ-5 самых популярных доменных имен нынешнего благотворительного аукциона выглядит так: mst.by – 4394 рубля; talks.by – 3594 рубля; minsk-region.by – 1614 рубля; flowers.by – 1224 рубля; qoo.by – 874 рубля.

Кроме того, на торгах 18-21 апреля сыграли ставки по 2 двухсимвольным доменам – yl.by и ll.by.

Общая сумма ставок третьего этапа благотворительных аукционов составила 16 864 рубля.

Напомним, все вырученные на аукционе средства (за вычетом стандартной стоимости доменов) направляются в детские дома Беларуси на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.