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ЭКОНОМИКА РБ
ДОМЕН MST.BY ПРОДАЛИ НА АУКЦИОНЕ ЗА 4394 БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯ
15:22 21.04.2022
21 апреля завершился третий благотворительный аукцион доменных имен 2022 года.
На аукционе 18-21 апреля ставки были сделаны по 51 домену.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), на протяжении нескольких дней лидером торгов было доменное имя talks.by. Однако в последний час аукциона «чемпион» изменился. В итоге самым «дорогим» стал трехсимвольный домен mst.by, который был выкуплен за 4394 белорусских рубля. Борьба за него развернулась в последний час торгов, за это время ставка по домену mst.by была сделана 69 раз.
Также в числе трехсимвольных имен были реализованы домены vin.by, qoo.by, p-k.by и ltb.by.
Топ-5 самых популярных доменных имен нынешнего благотворительного аукциона выглядит так: mst.by – 4394 рубля; talks.by – 3594 рубля; minsk-region.by – 1614 рубля; flowers.by – 1224 рубля; qoo.by – 874 рубля.
Кроме того, на торгах 18-21 апреля сыграли ставки по 2 двухсимвольным доменам – yl.by и ll.by.
Общая сумма ставок третьего этапа благотворительных аукционов составила 16 864 рубля.
Напомним, все вырученные на аукционе средства (за вычетом стандартной стоимости доменов) направляются в детские дома Беларуси на поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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