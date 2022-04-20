Госстандарт начал формирование проекта Плана государственной стандартизации на 2023 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, предложения-заявки от республиканских органов госуправления, а также организаций, не подчиненных им (предложения по разработке, внесению изменений, пересмотру государственных (межгосударственных) стандартов и (или) проверке научно-технического уровня стандартов), принимаются до 22 мая 2022 г.

Ознакомиться с требованиями к подготовке предложений-заявок в проект Плана государственной стандартизации на 2023 г. можно на сайте Госстандарта в разделе «Стандартизация/Программы работ».