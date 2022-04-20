Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 103,5%, с декабрем 2021 г. – 104,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,8% и 102,7% соответственно, промежуточные товары – 103,7% и 105,7%, потребительские товары – 102,5% и 102,4%соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 98,9%, с декабрем 2021 г. – 101,8%, в том числе в растениеводстве – 94,7% и 103% соответственно, животноводстве – 100,2% и 101,6%.