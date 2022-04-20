ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» в конце апреля разместит свои экспозиции сразу на трех международных выставках в Европе, Азии и Африке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, с 25 по 27 апреля белорусский производитель карьерной техники примет участие в выставке «Большая промышленная неделя» «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая состоится в Ташкенте (Узбекистан).

В этом году национальный стенд Беларуси представит лучшие промышленные разработки и инновационное оборудование флагманов машиностроительной отрасли страны.

С 26 по 30 апреля БЕЛАЗ примет участие в национальной экспозиции Беларуси на международной выставке Zimbabwe International Trade Fair, которая пройдет в Булавайо. Это одна из крупнейших выставок южноафриканского региона, в которой свою продукцию представляют более 400 компаний из 15 стран мира, в том числе, Беларуси, Кении, Мозамбика, Южной Африки, Японии, США. Сегодня Зимбабве активно развивает горнодобычу, имеет значительные запасы каменного угля, алмазов, золота, лития, меди и является одним из перспективных направлений экспорта техники БЕЛАЗ.

С 26 по 28 апреля экспозиция БЕЛАЗа будет размещена на выставке Mining World Russia в Крокус Экспо в Москве. Это одна из крупнейших международных выставок машин и оборудования для горнодобывающей и перерабатывающей промышленности в России, которая позволит нам продемонстрировать продукцию большому количеству клиентов, заинтересованных в ее приобретении.

На каждой экспозиции БЕЛАЗ представит инновационные разработки в области цифровизации и экологичности.