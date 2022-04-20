29 апреля 2022 года состоятся прямые онлайн переговоры потенциальных поставщиков – субъектов малого и среднего предпринимательства с крупными нефтехимическими предприятиями Беларуси.

Как сообщается на сайте Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, на переговорах речь пойдет о поставках продукции, представленной в перечнях продукции, рекомендуемой к освоению малому и среднему бизнесу на территории Беларуси.

В переговорах примут участие ОАО «Белшина», ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Завод горного воска», ОАО «Лакокраска», ОАО Могилевхимволокно», ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Нафтан», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ОАО «СветлогорскХимволокно», РУП «Производственное объединение «Белоруснефть».

Мероприятие организуется Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей совместно с Министерством архитектуры и строительства Беларуси при содействии Министерства экономики.

С перечнем товарных позиций (работ, услуг), рекомендуемых к освоению малыми и средними предприятиями на территории республики по программе импортозамещения, можно ознакомиться здесь.