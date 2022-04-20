МИНСК, 21 апреля /ЭКОПРЕСС/. Директор одного из хозяйств Волковысского района злоупотребил служебными полномочиями, чем причинил существенный вред правам и законным интересам граждан. Это установила прокуратура Гродненской области в ходе проверки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпокуратуре, с января по декабрь 2021 года директор, зная о непроизводительном выбытии молодняка крупного рогатого скота, давал заведомо незаконные указания своим подчиненным – начальнику молочно-товарного комплекса, бригадиру производственной бригады – о внесении ложных сведений в отчеты о движении скота, ведомости взвешивания животных о якобы имевшем место ежемесячном приросте живой массы.

Впоследствии официальные документы с заведомо ложными сведениями и записями были представлены для последующего учета в бухгалтерию сельскохозяйственного предприятия.

Как результат – возбуждено уголовное дело, противоправные действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст.424 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для организации предварительного расследования прокуратура передала уголовное дело в управление Следственного комитета Беларуси по Гродненской области.