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ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ ОТ МИНЮСТА ВЗЫСКАТЬ В БЮДЖЕТ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВАМ
13:17 21.04.2022
Лукашенко потребовал от министра юстиции Сергея Хоменко обеспечить взыскание в бюджет в полном объеме задолженности по исполнительным производствам.
"И вопрос в связи с этим, который отмечался на последнем совещании, - исполнение решения судов, - обратил внимание Лукашенко, принимая сегодня с докладом министра. - Задолженность в бюджет должна быть железобетонно исполнена. И вы как генерал, лучше, чем кто-нибудь, должны понимать, что это должно быть решено. Это наказание, принятое судом".
По его словам, надо исполнять решения судов
" Поэтому до конца года надо все это зачистить и потребовать исполнения. Не исполняют - вы знаете, что надо делать", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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