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ЭКОНОМИКА РБ


БЛАГОДАРЯ ПРОЕКТУ ПРООН И МИНЭКОНОМИКИ В РЕГИОНАХ БЕЛАРУСИ ПОЯВИЛОСЬ 145 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ


12:55 21.04.2022

Благодаря проекту ПРООН и Минэкономики в регионах Беларуси появилось 145 новых рабочих мест и зарегистрировано 44 новых субъекта хозяйственной деятельности. Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

Масштабный совместный проект ПРООН и Министерства экономики «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемый Европейским союзом, стартовал в 2019 году.

Инициатива призвана дать мощный стимул развитию и реализации бизнес-идей в регионах.

Деятельность проекта сфокусирована на трех взаимосвязанных компонентах: разработка районных планов развития малого и среднего предпринимательства с участием всех заинтересованных сторон; подготовка комплекса мер по повышению потенциала в целях содействия эффективной реализации этих районных планов; расширение доступа к финансированию для инициатив поддержки МСП в рамках реализации районных планов.

По каждому из направлений проделана огромная работа.

Отобраны и получили финансирование 147 инициатив на общую сумму 5,3 млн долларов. Среди них - 11 по развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства, 18 кластерных и 39 социально-значимых, а также 79 предпринимательских инициатив. Тем самым, проект способствовал наглядной агитации среди тех белорусов в регионах, кто еще не решился воплотить свою идею в жизнь.

Также проведена большая разъяснительная работа, направленная на раскрепощение «деловой жилки» граждан: подготовлено 30 информационно-аналитических материалов, более 12 тыс. человек приняли участие в мероприятиях и повысили свой уровень осведомленности о том, как открыть свое дело и в целом прониклись «духом предпринимательства».

Реализация проекта продлится до марта 2023 года.
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