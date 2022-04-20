В Гродненской области цены на продовольственные товары в марте 2022 г. по сравнению с февралем выросли на 4%, к декабрю 2021 г. – на 7,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в марте 2022 года составил 15,5%. За январь-март 2022 года цены на продовольствие повысились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 13,1%.

Непродовольственные товары в марте 2022 г. стали дороже по сравнению с февралем на 10,3%, по сравнению с декабрем 2021 года – на 11,7%. В марте 2022 года цены выросли по сравнению с мартом 2021 года на 17,2%. За январь-март 2022 года к уровню января-марта 2021 года цены на непродовольственные товары увеличились на 10,8%.

Цены на услуги в марте 2022 г. по сравнению с февралем выросли на 3,8%, с декабрем 2021 г. - на 9,8. Годовой рост цен на услуги в марте 2022 года составил 11,6%. В январе-марте 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 9,1%.