Положительное сальдо внешней торговли организаций концерна «Белгоспищепром» в январе-феврале 2022 года составило $18,7 млн. Такая цифра была озвучена 20 апреля на заседании совета Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром».

Как сообщила заместитель председателя концерна Марина Михальцевич, в январе-феврале 2022 года объем экспорта организациями составил $50,5 млн долларов США.

В частности, увеличены экспортные поставки мелассы в 2,7 раза, напитков безалкогольных, вод, нектаров, кваса и др. - в 2,2 раза, мучных кондитерских изделий - в 1,6 раза, мыла - в 1,5 раза, водки и ЛВИ - в 1,4 раза, игристых вин - в 1,4 раза, пищеконцентратов и картофелепродуктов - в 1,3 раза, кетчупа - в 1,2 раза, шоколада и шоколадных изделий - в 1,1 раза, дрожжей - в 1,1 раза.

Продолжена работа по диверсификации экспорта товаров.

Одним из основных рынков сбыта является Российская Федерация. В январе-феврале 2022 года в эту страну поставлено товаров на $22,2 млн, что составило 43,8% от общего объема экспорта концерна.

Концерну удалось нарастить и диверсифицировать поставки продукции в такие страны Европейского союза, как Венгрия (в 3,2 раза), Германия (в 2,2 раза), Эстония (в 1,9 раза), Литва (в 1,6 раза), Латвия (в 1,5 раза). Увеличены поставки в Израиль (в 8,2 раза), Норвегию (в 2,8 раза), Молдову (в 2,3 раза), Грузию (в 2,3 раза), Узбекистан (в 1,5 раза), Армению (в 1,1 раза), Азербайджан (в 1,1 раза).

В январе-феврале 2022 года произведены отгрузки алкогольной продукции на рынок Нигерии на $22,8 тыс.