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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД СОСТАВИЛИ 220,3 МЛН РУБЛЕЙ


12:09 21.04.2022

В 2021 году текущие затраты организаций Гомельской области на охрану окружающей среды составили 220,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 118,1% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на сбор и очистку сточных вод – 45,2% (99,6 млн. рублей), охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата – 26,1% (57,5 млн. рублей), обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду – 25,5% (56,1 млн. рублей).

Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (70%), организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (16,1%), и организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (8,7%).

В 2021 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Гомеля (82,3 млн рублей, или 37,4% от общего объема по области), Жлобинского района (41,6 млн рублей, или 18,9%), Светлогорского района (34,9 млн рублей, или 15,8%) и Мозырского района (26,7 млн рублей, или 12,1%).
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