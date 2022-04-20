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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ВЫЯВИЛ ТЕНЕВУЮ СХЕМУ ПОСТАВКИ В БЕЛАРУСЬ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
12:00 21.04.2022
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси выявил теневую схему приобретения и поставки в Беларусь коммерческими компаниями плодоовощной продукции, орехов и сухофруктов, которые впоследствии реализовывались в адрес крупнейших торговых сетей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, продукты питания приобретались за наличный расчет за рубежом и без документов.
Для их легализации, а также вывода денежных средств из безналичного оборота организаторы противоправной схемы помещали в бухгалтерский учет коммерческих компаний фиктивные документы о якобы приобретении продуктов питания у лжеструктур. Это позволяло незаконно искажать реальную покупную стоимость товаров, завышая понесенные затраты и не уплачивая налоги.
Предварительно сумма неуплаченных в бюджет налогов составила не менее 3 млн рублей.
По фактам уклонения от уплаты налогов возбуждены уголовные дела. Подозреваемые задержаны.
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