Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси выявил теневую схему приобретения и поставки в Беларусь коммерческими компаниями плодоовощной продукции, орехов и сухофруктов, которые впоследствии реализовывались в адрес крупнейших торговых сетей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, продукты питания приобретались за наличный расчет за рубежом и без документов.

Для их легализации, а также вывода денежных средств из безналичного оборота организаторы противоправной схемы помещали в бухгалтерский учет коммерческих компаний фиктивные документы о якобы приобретении продуктов питания у лжеструктур. Это позволяло незаконно искажать реальную покупную стоимость товаров, завышая понесенные затраты и не уплачивая налоги.

Предварительно сумма неуплаченных в бюджет налогов составила не менее 3 млн рублей.

По фактам уклонения от уплаты налогов возбуждены уголовные дела. Подозреваемые задержаны.