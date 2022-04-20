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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МАРТЕ ПОДРОСЛИ НА 5%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 7%
11:26 21.04.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 105%, с декабрем 2021 г. – 107%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,8% и 103,5% соответственно, промежуточные товары – 105% и 107%, потребительские товары – 102% и 104,7% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 99,5%, с декабрем 2021 г. – 103,1%, в том числе в растениеводстве – 98,2% и 104,2% соответственно, животноводстве – 99,9% и 102,9% соответственно.
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