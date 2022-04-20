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ЭКОНОМИКА РБ
СПЕЦИАЛИСТЫ БРЕСТСКОЙ ИНСПЕКЦИИ ГОССТАНДАРТА ВЫЯВИЛИ НЕБЕЗОПАСНУЮ ОДЕЖДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
11:19 21.04.2022
Небезопасную одежду для детей и взрослых выявили специалисты Брестской инспекции Госстандарта. Об этом сообщает Telegram-канал Госстандарта «Безопасность и качество».
Согласно информации, в списке оказалась следующая продукция: детские носки с маркировкой DMDBS; трусы для девочек с маркировкой COOLKID; туника (Нурэл kids) и платье (Ka.Rinka) для девочек.
В указанной одежде нормы по гигроскопичности были ниже от 1,5 до 8 раз.
В мужских брюках показатель "воздухопроницаемость" был ниже нормы почти в 7 раз.
В итоге ввоз и обращение данной продукции на рынке республики запрещен.
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