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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЛЕСХОЗ БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖИТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
11:00 21.04.2022
Министерство лесного хозяйства до конца мая проведет серию совещаний с рай- и облисполкомами, а также представителями концерна «Беллесбумпром» по вопросам поддержки переработчиков в условиях санкционного давления. Об этом сообщает Telegram-канал Минлесхоза.
Согласно информации, первая встреча состоялась 20 апреля в формате видеоконференции, в ней приняли участие более 30 человек.
Общение с местной властью позволяет видеть и слышать проблемы не только крупных, но и средних, и мелких переработчиков как государственной, так и частной формы собственности. Среди озвученных на совещании вопросов были проблемы, связанные с перестройкой логистических потоков, поиском альтернативных рынков сбыта, стоимостью древесного сырья и пилопродукции.
Как отметил заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч, Минлесхоз заинтересован в поддержке всех игроков на рынке, поэтому уже предпринимает ряд шагов по консолидации. Однако в решении проблемных вопросов не менее важно участие местных органов власти.
Ожидается, что подобные совещания будут проходить еженедельно с учетом поступающей от облисполкомов информации о накопленных проблемах.
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