Министерство лесного хозяйства до конца мая проведет серию совещаний с рай- и облисполкомами, а также представителями концерна «Беллесбумпром» по вопросам поддержки переработчиков в условиях санкционного давления. Об этом сообщает Telegram-канал Минлесхоза.

Согласно информации, первая встреча состоялась 20 апреля в формате видеоконференции, в ней приняли участие более 30 человек.

Общение с местной властью позволяет видеть и слышать проблемы не только крупных, но и средних, и мелких переработчиков как государственной, так и частной формы собственности. Среди озвученных на совещании вопросов были проблемы, связанные с перестройкой логистических потоков, поиском альтернативных рынков сбыта, стоимостью древесного сырья и пилопродукции.

Как отметил заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч, Минлесхоз заинтересован в поддержке всех игроков на рынке, поэтому уже предпринимает ряд шагов по консолидации. Однако в решении проблемных вопросов не менее важно участие местных органов власти.

Ожидается, что подобные совещания будут проходить еженедельно с учетом поступающей от облисполкомов информации о накопленных проблемах.