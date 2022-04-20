В 2021 году в естественных и искусственных водоемах Гомельской области выловлено 871,9 тонны рыбы, или 110,1 % к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 714,1 тонны (81,9% от общего объема промыслового улова рыбы), в естественных – 157,8 тонны (18,1%).

Наибольший удельный вес в общем объеме промыслового улова рыбы в искусственных водоемах занимает карп – 68,6%. За 2021 год его выловлено 489,9 тонны. Из других видов рыбы 83 тонны промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобика, 45,2 тонны – на амура, 0,1 тонны – на сомовые.

По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Житковичского и Петриковского районов (495,2 тонны и 261,9 тонны соответственно), на долю которых приходится 86,8% общего промыслового улова рыбы в области.

За 2021 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 802,5 тонны рыбы. При этом работникам и населению реализовано 450,9 тонны рыбы (56,2% от общего объема продажи), торговым организациям – 73 тонны (9,1%).