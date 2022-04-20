Международная научно-практическая конференция «Компьютерные технологии и анализ данных (CTDA’2022)» состоится 21-22 апреля в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие организуют в онлайн-формате на площадках WorkPlace и Zoom с участием более 80 ученых, специалистов, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов из Беларуси, России, Польши, Люксембурга и Китая.

Эксперты обсудят вопросы в области систем машинного и глубокого обучения, интеллектуальных технологий, компьютерного моделирования, биоинформатики. Так, об интеллектуальном анализе больших транскриптомных данных расскажет доцент кафедры генетики биологического факультета БГУ Василий Гринев, а ученый из Национального исследовательского университета ИТМО (г. Санкт-Петербург) Иван Перл представит доклад «Функциональное расширение концепции цифрового двойника».

По итогам двухдневной работы подготовят сборник научных докладов конференции, который опубликуют в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором мероприятия выступает факультет радиофизики и компьютерных технологий БГУ.