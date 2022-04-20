За январь-март 2022 года организации концерна «Белгоспищепром» произвели продукции на 737,5 млн рублей, что на 14,7% больше к аналогичному периоду 2021 года. Такая цифра была озвучена 20 апреля на заседании совета Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром».

Как сообщила заместитель председателя концерна Марина Михальцевич, увеличены объемы производства растительного масла на 19,5%, маргарина - на 7,8%, майонеза - на 8,5%, мучных кондитерских изделий - на 18,7%, соли пищевой - на 31,7%, детского питания - на 20,9%, водки и ЛВИ - на 9,8%, пива - на 41,1%.

За январь-февраль 2022 года среднемесячная заработная плата в целом по концерну составила 1 425,3 рубля, темп роста к соответствующему периоду 2021 года – 116,5%. Организации трудоустроили на дополнительно введенные рабочие места 32 человека.