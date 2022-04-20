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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 6,6%
09:34 21.04.2022
В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 103,6%, с декабрем 2021 г. – 106,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост на продтовары в марте 2022 года составил 14,8%. За январь-март 2022 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 12,8%.
Непродовольственные товары в марте 2022 г. подорожали по сравнению с февралем на 9,3%, с начала года – на 10,8%. В марте 2022 года к уровню марта 2021 года цены подскочили на 16,7%. За январь-март 2022 года к уровню января-марта 2021 года цены увеличились на 11,4%.
Цены на услуги в марте 2022 г. выросли по сравнению с февралем на 3%, с декабрем 2021 г. – на 8,8%. Годовой рост цен на услуги в марте составил 12,6%. За январь-март 2022 года услуги подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 10,6%.
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