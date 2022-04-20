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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В МАРТЕ ВЫРОСЛИ НА 4,3%, С НАЧАЛА ГОДА - НА 7%
18:22 20.04.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 104,3%, с декабрем 2021 г. – 107%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе на инвестиционные товары – 101% и 102,5% соответственно, промежуточные товары – 104,4% и 107,7%, потребительские товары – 102,2% и 104,3% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 99,6%, с декабрем 2021 г. – 105%, в том числе в растениеводстве – 97,1% и 106,1% соответственно, животноводстве – 100,4% и 104,6% соответственно.
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