В Беларуси начался новый благотворительный аукцион доменных имен, на котором выставлены наиболее интересные лоты из уже ранее зарегистрированных имен, потерявших своих владельцев.

По правилам, на аукцион попадают все домены, которые ранее были зарегистрированы в зоне .BY или .БЕЛ, но не были продлены в установленные законом сроки. И очень часто среди множества имен можно найти уникальные домены с высоким индексом качества, возрастом и ссылочной массой.

Для поиска ценных лотов компания HostFly.by разработала специальный сервис. Он помогает быстро, в несколько кликов, оценивать все выставленные на аукцион домены по нескольким ключевым параметрам.

К примеру, сейчас сервис нашел наиболее привлекательные предложения и составил небольшой топ-5 лучших лотов.

На первом месте домен, который может показаться знакомым абонентам крупного мобильного оператора - mst.by. У него самый высокий индекс качества сайта (ИКС) по версии Яндекса (460), хороший показатель "траст" - это взвешенный показатель качества ссылочного профиля (33 из 100), 20 лет с момента первой регистрации, 573 274 ссылок на сайт и показатель SEMRush rank - 440725. Стоит отметить, что этот домен ранее принадлежал Министерству спорта и туризма.

Второе место в топе занимает minsk-region.by, этот домен отлично подойдет для бизнеса или сервиса, сфокусированного на минском районе.

Его показатель ИКС равен 230, на домен ведет 348 901 ссылка, а его возраст - 12 лет.

Третье место - qoo.by. Из плюсов у него ИКС - 160, Траст - 17, ссылок - 250 481, возраст -8 лет и трехбуквенное наименование.

Четвертое место у имени vdv.by, который подойдет, например, для тематических проектов с фонтанами. Кроме необычного нейминга, домен может похвастаться почтенным возрастом в 19 лет.

На пятом месте - belcatalog.by. У этого доменного имени ИКС равен 100, возраст -8 лет, а на него из интернета ведет 392 ссылки. Домен подойдет для сервисов и сайтов электронной торговли.

Сервис HostFly.by для оценки лотов на благотворительном аукционе имен отслеживает показатели всех выставленных на торги имен. Он полностью бесплатный и позволяет каждому составить свой топ сайтов для покупок на аукционе. Благодаря удобной навигации можно перейти к ставкам за конкретный домен буквально в один клик по ссылке.

Зарегистрировать выигранный лот и продлевать его можно на сайте www.hostfly.by, у официального регистратора доменных имен в Беларуси.