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ЭКОНОМИКА РБ
ОТ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2022 ГОДА ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ 720,0 МЛН РУБЛЕЙ
18:00 20.04.2022
Формирование бюджета Гомельской области в январе-марте 2022 года обеспечивали около 630 тысяч плательщиков, в том числе более 19 тысяч организаций, около 31 тысячи индивидуальных предпринимателей и более 580 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гомельской области, за январь-март 2022 года в бюджет региона поступило 720,0 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 148,9 млн рублей, в местные бюджеты – 571,1 млн рублей.
Более 73% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений пяти налогов: 31,9% – за счет подоходного налога, 14,5% – за счет налога на добавленную стоимость, 16,6% – за счет акцизов, 7,2% – за счет налога на недвижимость, 3,1% – за счет налога на прибыль.
От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области в январе-марте 2022 года поступило 553,5 млн рублей. На их долю приходится 76,9% общих поступлений.
От организаций негосударственного сектора поступило 127,2 млн рублей (17,7%), индивидуальных предпринимателей – 22,0 млн рублей (3,1%), физических лиц – 17,3 млн рублей (2,4%).
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