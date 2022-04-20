Формирование бюджета Гомельской области в январе-марте 2022 года обеспечивали около 630 тысяч плательщиков, в том числе более 19 тысяч организаций, около 31 тысячи индивидуальных предпринимателей и более 580 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гомельской области, за январь-март 2022 года в бюджет региона поступило 720,0 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 148,9 млн рублей, в местные бюджеты – 571,1 млн рублей.

Более 73% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений пяти налогов: 31,9% – за счет подоходного налога, 14,5% – за счет налога на добавленную стоимость, 16,6% – за счет акцизов, 7,2% – за счет налога на недвижимость, 3,1% – за счет налога на прибыль.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области в январе-марте 2022 года поступило 553,5 млн рублей. На их долю приходится 76,9% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 127,2 млн рублей (17,7%), индивидуальных предпринимателей – 22,0 млн рублей (3,1%), физических лиц – 17,3 млн рублей (2,4%).