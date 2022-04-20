За январь-февраль 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 2%, рентабельность продаж – 1,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 марта 2022 г. составила 4398 млн рублей, в том числе просроченная – 698,2 млн рублей, или 15,9% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 марта 2022 г. составила 5744,4 млн рублей, в том числе просроченная – 904 млн рублей, или 15,7% от общего объема кредиторской задолженности.