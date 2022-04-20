Белорусский металлургический завод (БМЗ) столкнулся с логистическими проблемами. Это признал гендиректор предприятия Дмитрий Корчик на встрече с коллективом цеха технологического автотранспорта.

По его словам, ситуация, напряженная.

«Несмотря на стабильно высокий спрос на нашу продукцию, есть объективные сложности с логистикой. Но при этом ключевой задачей для руководства завода остаётся недопущение снижения уровня благосостояния работников. На это направлена активная работа по поиску новых рынков сбыта и привлечению новых потребителей. Ни о какой оптимизации и сокращениях речи и близко не идет», - сказал Дмитрий Корчик, слова которого приводятся в Telegram-канале БМЗ.

Говоря об итогах работы за первые три месяца, Дмитрий Корчик отметил, что квартал закрыт успешно. Выполнены все ключевые показатели эффективности, сохранены премии и другие выплаты стимулирующего характера.

Как сообщалось, выручка БМЗ в первом квартале выросла на 13,6% к аналогичному периоду прошлого года. Темп роста экспорта продукции составил 102,4% к уровню I квартала 2021 года. При этом рентабельность продаж составила 13,3%.