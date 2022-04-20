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ЭКОНОМИКА РБ
НА БМЗ ПРИЗНАЛИ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
17:29 20.04.2022
Белорусский металлургический завод (БМЗ) столкнулся с логистическими проблемами. Это признал гендиректор предприятия Дмитрий Корчик на встрече с коллективом цеха технологического автотранспорта.
По его словам, ситуация, напряженная.
«Несмотря на стабильно высокий спрос на нашу продукцию, есть объективные сложности с логистикой. Но при этом ключевой задачей для руководства завода остаётся недопущение снижения уровня благосостояния работников. На это направлена активная работа по поиску новых рынков сбыта и привлечению новых потребителей. Ни о какой оптимизации и сокращениях речи и близко не идет», - сказал Дмитрий Корчик, слова которого приводятся в Telegram-канале БМЗ.
Говоря об итогах работы за первые три месяца, Дмитрий Корчик отметил, что квартал закрыт успешно. Выполнены все ключевые показатели эффективности, сохранены премии и другие выплаты стимулирующего характера.
Как сообщалось, выручка БМЗ в первом квартале выросла на 13,6% к аналогичному периоду прошлого года. Темп роста экспорта продукции составил 102,4% к уровню I квартала 2021 года. При этом рентабельность продаж составила 13,3%.
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