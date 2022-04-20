В 2021 году промысловый улов рыбы в естественных и искусственных водоемах Витебской области составил 845,7 тонны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, по сравнению с 2020 годом улов рыбы увеличился на 26,7% (в 2020 году выловлено 667,3 тонны рыбы).

Рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 730,5 тонны (86,4% от общего объема промыслового улова рыбы), в естественных – 115,2 тонны (13,6%). Наибольший удельный вес в общем объеме промыслового улова рыбы в искусственных водоемах занимал карп – 88%. За 2021 год его выловлено 642,5 тонны. Из других видов рыбы 49,2 тонны промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобик и 13,9 тонны – на амура.

За 2021 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 587,9 тонны рыбы. При этом работникам и населению реализовано 364,2 тонны рыбы (61,9% от общего объема продажи), торговым организациям – 175,8 тонны (29,9%), на переработку направлено 7,3 тонны (1,2%).