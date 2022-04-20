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ЭКОНОМИКА РБ
ТРИ ОБЛАСТИ БЕЛАРУСИ ЗАВЕРШИЛИ СЕВ РАННИХ ЯРОВЫХ
16:44 20.04.2022
В Брестской, Гродненской и Гомельской областях завершили сев ранних яровых. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Согласно информации, ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) в стране посеяли на площади 494,2 тыс. га - это 76,7% от запланированного объема. В Витебской области эти культуры посеяны на 42,5% площадей, в Минской - 92,2%, а в Могилевской - на 32,3%.
Почву под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур подготовили на 540,4 тыс. га (83,9% плана). В этом году эти культуры будут размещены на площади 644,3 тыс. га.
Также в Беларуси проводится сев льна (уже выполнен на площади 14,6 тыс. га, или 29,5% плана), сахарной свеклы (37,7 тыс. га, или 38,3%) и однолетних трав (62,8 тыс. га, или 22,5%).
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