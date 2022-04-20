ЭКОНОМИКА РБ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ЗА ТРИ МЕСЯЦА СФОРМИРОВАЛ 58% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

16:38 20.04.2022 В январе-марте 2022 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 58,1% доходов консолидированного бюджета Минской области. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, данными плательщиками за январь-март 2022 года уплачено в бюджет 810,6 млн рублей налогов и платежей, из них организациями – 773,5 млн рублей, или 55,4%, индивидуальными предпринимателями – 37,1 млн рублей, или 2,7%. Темп роста платежей - 139,6% в сопоставимых ценах, рост к уровню января-марта 2021 года составил 395,7 млн рублей.