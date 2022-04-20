Ученые БГУ разработали препарат для фотодинамической терапии онкологических заболеваний.

Как сообщает университет, данная терапия является современным методом борьбы со злокачественными новообразованиями с применением фотосенсибилизатора. Это лекарственное средство вводится внутривенно и под воздействием света определенного спектрального состава способствует уничтожению раковых клеток. Таким образом происходит точечное воздействие на пораженные ткани, что позволяет избежать хирургического вмешательства и сохранить целостность органов.

Преимуществом препарата БГУ является способность при активации излучения ближнего инфракрасного диапазона глубже проникать в биологические ткани. Также разработка ориентирована на более крупные опухоли и может применяться при злокачественных новообразованиях, не поддающихся хирургическому лечению.

Работа над созданием нового препарата ведется научным коллективом физиков, химиков и биологов БГУ под руководством заведующего лабораторией спектроскопии НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ Михаила Самцова. Уже полностью изучены фотофизические, медико-биологические и химические свойства предлагаемого препарата. Кроме того, для работы с новым фотосенсибилизатором сотрудники лаборатории спектроскопии названного института создали специальную аппаратуру – спектрометр для определения накопления фотосенсибилизатора и лазерные источники для облучения опухолевых тканей.

Сегодня в реализации проекта по созданию препарата активно участвует старший научный сотрудник НИИПФП им. А.Н. Севченко Дмитрий Тарасов. Его вклад в разработку отмечен стипендией Президента Республики Беларусь. К слову, ученый изучает фотофизические и физико-химические свойства новых симметричных индотрикарбоцианиновых красителей, модифицированных полиэтиленгликолями, в растворах и биологических модельных объектах, которые обеспечивают возможность использования указанных соединений в качестве фотосенсибилизаторов для диагностики и фотодинамической терапии злокачественных новообразований.

На данном этапе разработка БГУ прошла доклинические исследования, планируется переход к клиническим испытаниям с перспективой внедрения в медицинские учреждения Беларуси.