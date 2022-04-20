Эксперты республиканского уровня во главе с главным внештатным кардиологом Минздрава, директором РНПЦ «Кардиология» Натальей Митьковской провели 19 апреля в Гродно семинар для врачей-кардиологов, врачей анестезиологов-реаниматологов, врачей рентгеноэндоваскулярных хирургов, врачей общей практики.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, визит в Гродненскую область директора РНПЦ «Кардиология» Натальи Митьковской и ведущих сотрудников центра состоялся с целью проведения организационно-методической работы в регионах в части оптимизации логистики медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом.

Эксперты республиканского уровня посетили Гродненский областной клинический кардиологический центр. На мероприятии были обсуждены вопросы логистики оказания медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом в организациях здравоохранения Гродненской области, возможности интервенционного и хирургического лечения данной категории пациентов, проблемы их диспансерного наблюдения, основные аспекты профилактики и лечения хронической сердечной недостаточности, нарушений ритма и проводимости.

Главные внештатные специалисты Минздрава - директор РНПЦ «Кардиология» Наталья Митьковская, академик НАН Беларуси Юрий Островский, заведующий отделом интервенционной кардиологии Валерий Стельмашок, совместно с ведущими кардиологами республиканского центра, провели анализ показателей работы организаций здравоохранения области, которые оказывают специализированную медицинскую помощь пациентам кардиологического профиля.

На встрече были определены основные направления деятельности кардиологической службы региона на 2022 год. Обсуждены вопросы повышения эффективности профилактических и лечебно-диагностических мероприятий, развитие гибридной хирургии и аритмологии в Гродненской области. Особый акцент был сделан на планах по оптимизации работы амбулаторно-поликлинической службы, осуществляющей диспансеризацию пациентов кардиологического профиля.