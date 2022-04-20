Потребительские цены в Витебской области в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2021 г. увеличились на 5,6%, с декабрем 2021 г. – на 8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост потребительских цен в марте составил 14,2%. За январь-март 2022 года потребительские цены увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 10,8%.

Продовольственные товары в марте 2022 г. по сравнению с февралем подорожали на 3,6%, с начала года – на 6,9%. При этом мартовский годовой рост цен на продтовары составил 13,4%. В январе-мате 2022 года к уровню января-марта 2021 года цены подскочили на 11,2%.

Непродовольственные товары в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2021 года стали дороже на 8,3%, с начала года – на 9,6%. Годовой рост цен в марте составил 15,2%. За январь-март 2022 года цены на непродовольственные товары выросли на 10,3% к соответствующему уровню 2021 года.

Цены на услуги в марте 2022 года по сравнению с февралем увеличились на 2,3%, с начала года – на 8,5%. При этом в марте 2022 года стоимость услуг по сравнению с мартом прошлого года подскочила на 12,2%. За январь-март 2022 года цены на услуги увеличились к соответствующему периоду прошлого года на 10,1%.