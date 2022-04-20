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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЛЕСХОЗ БЕЛАРУСИ ПОДВЕЛ ИТОГИ "НЕДЕЛИ ЛЕСА-2022"
15:13 20.04.2022
Министерство лесного хозяйства подвело итоги республиканской добровольной акции "Неделя леса-2022".
Как сообщает Telegram-канал Минлесхоз, в акции приняли участие 66 466 человек. Лидером по количеству принятых волонтеров ожидаемо стала Минская область: здесь трудились 16 389 человек. При этом наибольшее количество деревьев - 17 196 000 - было высажено в Гомельской области.
В ходе "Недели леса" работы были организованы на 3141 объектах. Помимо посадки леса, волонтеры занимались также уборкой мусора и захламленности (из лесного фонда было вывезено 3,3 тысячи кубометров), созданием памятных аллей (их было создано 70), подготовкой мест массового отдыха к летнему сезону (140 объектов). С учетом того, что акция была посвящена Году исторической памяти добровольцы также смогли благоустроить места воинских захоронений, расположенных на территории лесного фонда.
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