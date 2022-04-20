Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 апреля 2022 года выросло до 975,5 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 975 тыс. 566 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 967 тыс. 946 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 262 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6914 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 605 человек, число смертей от COVID-19 – на 6.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 13 тыс. 243 теста. Всего в стране проведено 13 млн 058 тыс. 091 тест.