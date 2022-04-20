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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА 2022 ГОДА В МИНСКЕ ПОСТРОЕНО 3,4 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
14:17 20.04.2022
В январе-марте 2022 г. организациями всех форм собственности в Минске построено 3,4 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Главного статистического управления по Минску, введено в эксплуатацию 206,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 44,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 21,7% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 36,4 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 11,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
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