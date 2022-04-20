ЭКОНОМИКА РБ

«НАРОДНАЯ АСВЕТА» ВЫИГРАЛА ПРАВО ИЗДАНИЯ ШКОЛЬНЫХ КНИГ ШРИФТОМ БРАЙЛЯ В 2022 ГОДУ

13:55 20.04.2022 Министерство информации Беларуси определило победителя конкурса по выбору издателя книг серии «Школьная библиотека» с использованием шрифта Брайля для детей-инвалидов по зрению. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, победителем конкурса стало Издательское республиканское унитарное предприятие «Народная асвета». Мероприятие проводилось в рамках подпрограммы 2 «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» Государственной программы «Социальная защита» на 2021-2025 годы» на 2022 год.