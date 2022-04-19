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ЭКОНОМИКА РБ
БЦК ОПЕРАТИВНО ПЕРЕОРИЕНТИРОВАЛАСЬ НА НОВЫХ ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ
13:08 20.04.2022
Холдинг «Белорусская цементная компания» переориентировался на новых поставщиков сырья и основных материалов для производства. Об этом сообщает Telegram-канал БЦК.
Согласно информации, акцент с производителей Украины и Молдовы перенесен на российские предприятия.
«Оперативно заключены договора с целым рядом поставщиков гипсового камня, доменного шлака, железной руды, золошлаковой смеси и бумажных мешков для тарирования цемента», - говорится в сообщении.
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