ЭКОНОМИКА РБ

БЦК ОПЕРАТИВНО ПЕРЕОРИЕНТИРОВАЛАСЬ НА НОВЫХ ПОСТАВЩИКОВ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ

13:08 20.04.2022 Холдинг «Белорусская цементная компания» переориентировался на новых поставщиков сырья и основных материалов для производства. Об этом сообщает Telegram-канал БЦК. Согласно информации, акцент с производителей Украины и Молдовы перенесен на российские предприятия. «Оперативно заключены договора с целым рядом поставщиков гипсового камня, доменного шлака, железной руды, золошлаковой смеси и бумажных мешков для тарирования цемента», - говорится в сообщении.