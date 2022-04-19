В 2021 году в водоемах Брестской области организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, выловлено 3154,2 тонны рыбы, что на 10% меньше по сравнению с 2020 годом (в 2020 году вылов составил 3505,1 тонны).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 2919,7 тонны (92,6% от общего объема промыслового улова рыбы), в естественных – 234,5 тонны (7,4%). Улов карпа составляет 65,1% от общего улова рыбы в искусственных водоемах. За 2021 год его выловлено 1901,9 тонны. Из других видов рыбы 337,2 тонны промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобика, 122,2 тонны – на амура, 72 тонны – на осетровых, 2,3 тонны – на лососевых, 2 тонны – на сомовых.

По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Березовского района, на долю которых приходится 63,9% областного промыслового улова рыбы.

За 2021 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 3263,8 тонны рыбы. При этом населению реализовано 1149,2 тонны рыбы (35,2% от общего объема продажи), подсобным производствам своей организации 916,7 тонны (28,1%), торговым организациям – 702,2 тонны (21,5%).