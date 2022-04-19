На территории РНПЦ «Кардиология» в Минске стройтрест № 1 возводит новый диагностический, палатный, операционно-реанимационный корпус (второй пусковой комплекс). Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Согласно информации, в корпусе планируется размещение четырех операционных, две из которых для проведения гибридных сердечно-сосудистых вмешательств, отделения интенсивной терапии и реанимации для пациентов кардиохирургического профиля (пять реанимационных на 13 койко-мест). На первом этаже – центральное стерилизационное отделение и аптека. Предусмотрены помещения для научных лабораторий. С действующим кардиологическим корпусом новый соединен переходной галереей.

Центр гибридной кардиохирургии оснастят новейшим инновационным оборудованием, в том числе двумя ангиографическими установками. Цифровые технологии придут на помощь реаниматологам – состояние пациентов реанимационных блоков будет под постоянным видеомониторингом, станет возможной организация телеконсультаций и видеосвязи.