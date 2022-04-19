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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 6,5%
11:33 20.04.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 104%, по сравнению с декабрем 2021 г. – 106,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 104,3% и 108,7% соответственно, промежуточные товары – 104,1% и 107,5%, потребительские товары – 102,2% и 103,4% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 102,9%, по сравнению с декабрем 2021 г. – 106,3%, в том числе в растениеводстве – 96,4% и 103,6% соответственно, животноводстве – 104,1% и 106,8%.
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