|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ НА ОНЛАЙН-ПАНЕЛЬ КГК «СКАЖИ НЕТ ЗАРПЛАТЕ «В КОНВЕРТЕ» ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 90 СООБЩЕНИЙ
10:47 20.04.2022
В первом квартале 2022 года на онлайн-панель обратной связи Комитета госконтроля Беларуси «Скажи НЕТ зарплате «в конверте» поступило 92 сообщения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, подавляющее большинство сообщений о фактах выплаты серых зарплат касалось субъектов хозяйствования Минска и Минской области (68,4%).
Из поступивших сообщений органами финансовых расследований Комитета госконтроля проверено 47, по 45 сообщениям проверочные мероприятия продолжаются.
В восьми случаях поступившая информация о выплате зарплат «в конверте» подтвердилась. Субъектами хозяйствования дополнительно уплачено платежей в бюджет на сумму свыше 14 тыс. рублей.
Информацию о фактах выплаты зарплаты «в конверте» можно направить через соответствующую онлайн-панель, размещенную на сайте Комитета государственного контроля. Сведения предоставляется анонимно и без регистрации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 19.04.2022
Курсы в банках
на 20.04.2022
Конвертация в банках
на 20.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте