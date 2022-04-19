ЭКОНОМИКА РБ

В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ НА ОНЛАЙН-ПАНЕЛЬ КГК «СКАЖИ НЕТ ЗАРПЛАТЕ «В КОНВЕРТЕ» ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 90 СООБЩЕНИЙ

10:47 20.04.2022 В первом квартале 2022 года на онлайн-панель обратной связи Комитета госконтроля Беларуси «Скажи НЕТ зарплате «в конверте» поступило 92 сообщения. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, подавляющее большинство сообщений о фактах выплаты серых зарплат касалось субъектов хозяйствования Минска и Минской области (68,4%). Из поступивших сообщений органами финансовых расследований Комитета госконтроля проверено 47, по 45 сообщениям проверочные мероприятия продолжаются. В восьми случаях поступившая информация о выплате зарплат «в конверте» подтвердилась. Субъектами хозяйствования дополнительно уплачено платежей в бюджет на сумму свыше 14 тыс. рублей. Информацию о фактах выплаты зарплаты «в конверте» можно направить через соответствующую онлайн-панель, размещенную на сайте Комитета государственного контроля. Сведения предоставляется анонимно и без регистрации.