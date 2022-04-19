В 2021 году затраты организаций Брестской области на охрану окружающей среды составили 90 млн рублей, или в сопоставимых ценах 110,1% к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на сбор и очистку сточных вод – 50,1% (45,1 млн рублей), обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду – 34,4% (31 млн рублей), охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата – 12,3% (11 млн рублей).

Основной объем текущих затрат приходится на организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (35,7%), организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (31,2%) и предприятия обрабатывающей промышленности (18,8%).

В 2021 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Бреста (29,8 млн рублей, или 33,1% от общего объема по области), Барановичей (9,3 млн рублей, или 10,3%) и Пинска (9 млн рублей, или 10%).