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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ ПОТРАТИЛИ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 90 МЛН РУБЛЕЙ
10:39 20.04.2022
В 2021 году затраты организаций Брестской области на охрану окружающей среды составили 90 млн рублей, или в сопоставимых ценах 110,1% к уровню 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на сбор и очистку сточных вод – 50,1% (45,1 млн рублей), обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду – 34,4% (31 млн рублей), охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата – 12,3% (11 млн рублей).
Основной объем текущих затрат приходится на организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (35,7%), организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (31,2%) и предприятия обрабатывающей промышленности (18,8%).
В 2021 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Бреста (29,8 млн рублей, или 33,1% от общего объема по области), Барановичей (9,3 млн рублей, или 10,3%) и Пинска (9 млн рублей, или 10%).
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