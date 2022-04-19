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ЭКОНОМИКА РБ
СЕРТИФИЦИРОВАН КИСЛОРОД ПРОИЗВОДСТВА ОАО «СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО»
09:32 20.04.2022
Кислород производства ОАО «СветлогорскХимволокно» сертифицирован в качестве лекарственного препарата для медицинского применения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, по итогам проверки в соответствии с положением о порядке и условиях инспектирования промышленного производства лекарственных средств на соответствие требованиям Надлежащей производственной практики Министерство здравоохранения Беларуси подтвердило, что ОАО «СветлогорскХимволокно» как производитель лекарственных средств (медицинского кислорода) соответствует данным требованиям.
Предприятие получило сертификат, отражающий статус производственной площадки.
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