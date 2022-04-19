В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. составил 104,3%, с декабрем 2021 г. – 107,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в марте составил 16,3%. За январь-март 2022 года к уровню января-марта 2021 года цены увеличились на 13,7%.

Непродовольственные товары в марте 2022 года подорожали по сравнению с февралем на 10,2%, с начала года – на 11,7%. В мате 2022 года к марту 2021 года цены подскочили на 11,7%. За январь-март 2022 года цены на непродовольственные товары взлетели на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на услуги в марте 2022 года увеличились по сравнению с февралем на 2,7%, с начала года – на 9,1%. В марте 2022 года к марту 2021 года стоимость услуг взлетела на 11,9%. За январь-март 2022 года к уровню января-марта 2021 года цены на услуги увеличились на 9,8%.