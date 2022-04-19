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ЭКОНОМИКА РБ


НЦИС БЕЛАРУСИ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛ ЗАЯВКУ НА ЕВРАЗИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ


18:22 19.04.2022

В Национальном центре интеллектуальной собственности (НЦИС) 19 апреля 2022 года принята первая заявка на евразийский промышленный образец.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, документы на выдачу патента поданы ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга».

Заявленный промышленный образец представляет собой внешний вид экскаватора производства ОАО «АМКОДОР», который предназначен для выполнения различных работ в строительстве, коммунальном хозяйстве, мелиорации.

СПАВКА: 31 декабря 2021 г. принят Закон «О присоединении Республики Беларусь к Протоколу об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года». Для Беларуси протокол вступил в силу 19 апреля 2022 г.

Документом предусматривается получение единого евразийского патента на промышленный образец, который будет действовать на территории всех государств – участников протокола.

Ожидается, что присоединение Беларуси к протоколу позволит упростить процедуры получения заявителями правовой охраны промышленных образцов и поддержания патентов на них в силе на территории государств – участников протокола (принцип «одного окна»), а также уменьшить свои расходы.
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