В январе-марте 2022 г. организациями всех форм собственности построено 11,9 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 1077,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 449,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 41,7% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 332,3 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 190,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 321,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 29,8% от общего ввода по республике.