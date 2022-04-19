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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ПОСТРОЕНО 11,9 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
18:06 19.04.2022
В январе-марте 2022 г. организациями всех форм собственности построено 11,9 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 1077,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 449,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 41,7% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 332,3 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 190,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 321,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 29,8% от общего ввода по республике.
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