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ЭКОНОМИКА РБ
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОЙДУТ В НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА МИНСКА
17:58 19.04.2022
22 апреля 2022 года нотариусы нотариальной конторы Центрального района Минска проведут бесплатное консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам совершения нотариальных действий.
Как сообщаетсайт Белорусской нотариальной палаты, сегодня в нотариальной конторе работают 9 нотариусов, большинство из которых имеют стаж работы более 25 лет.
Список нотариальных бюро и нотариальных контор, а также номера телефонов, по которым можно связаться с нотариусом, находятся в разделе «Нотариальные конторы и нотариальные бюро» и «Найти нотариуса» на сайте БНП.
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