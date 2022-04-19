22 апреля 2022 года нотариусы нотариальной конторы Центрального района Минска проведут бесплатное консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам совершения нотариальных действий.

Как сообщаетсайт Белорусской нотариальной палаты, сегодня в нотариальной конторе работают 9 нотариусов, большинство из которых имеют стаж работы более 25 лет.

Список нотариальных бюро и нотариальных контор, а также номера телефонов, по которым можно связаться с нотариусом, находятся в разделе «Нотариальные конторы и нотариальные бюро» и «Найти нотариуса» на сайте БНП.