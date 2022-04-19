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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ МТС ЗАПУСТИЛА ТЕХНОЛОГИЮ VOLTE


17:41 19.04.2022

Компания МТС запустила технологию VoLTE, которая позволяет абонентам совершать и принимать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, во время звонка соединение осуществляется практически мгновенно, так как абонентскому устройству больше не потребуется переключение в сети предыдущих поколений 2G и 3G.

Запуск технологии VoLTE стал возможен благодаря внедрению в МТС нового ядра сети IMS (IP Multimedia Subsystem). Данное виртуализированное решение развернуто на базе облачной IT-инфраструктуры Telco Cloud vDC.

Изначально технология 4G/LTE была предназначена только для доступа к высокоскоростному мобильному интернету, а голосовые вызовы обеспечивали сети 2G и 3G.

Одно из преимуществ новой технологии VoLTE (Voice over LTE) ― соединение с вызываемым абонентом происходит практически мгновенно.

Благодаря VoLTE во время голосовых вызовов абоненты могут продолжать пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом в сети 4G. Также во время звонка при раздаче мобильного интернета со смартфона на компьютер не будет даже кратковременно прерываться интернет-соединение.

Совершать звонки по технологии VoLTE можно на территории Беларуси, где доступна сеть 4G/LTE. Для звонка потребуется мобильное устройство с поддержкой VoLTE. На момент запуска технология доступна владельцам гаджетов на базе iOS, начиная с моделей iPhone 7 и более поздних, а также некоторых моделей на базе Android. На смартфоне должна быть установлена последняя официальная версия прошивки ПО.

Технология VoLTE не расходует интернет-трафик и не меняет стоимость услуг.

Если опция VoLTE не включена по умолчанию, необходимо активировать ее в настройках мобильного устройства. Владельцам iPhone необходимо войти в меню «Настройки», выбрать раздел «Сотовая связь», перейти в «Параметры», далее — «Голос и данные», найти команду VoLTE и переключить ее в активный режим.

Чтобы подключить к VoLTE смартфон на базе Android необходимо пройти путь: «Настройки» — «Sim-карты»/«Мобильная сеть» — «Мобильная передача данных» — включить VoLTE.

После изменения настроек нужно перезагрузить телефон, через 5 минут сервис VoLTE станет доступен.
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