В Минске розничный товарооборот в январе-марте 2022 г. составил 4943 млн рублей, или 106,5% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,9% розничного товарооборота города Минска, в январе-марте 2022 г. составил 4740,3 млн рублей, или 107,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-марте 2022 г. составил 21 269,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 91,2% к уровню января-марта 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-марте 2022 г. составил 419,8 млн рублей, или 105,4% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2021 г.